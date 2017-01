Donaueschingen (ewk). "Let’s talk about Afghanistan" heißt es am morgigen Donnerstag, 2. Februar, 19 Uhr, bei einem weiteren Gesprächsabend im evangelischen Gemeindehaus, Irmastraße. Flüchtlinge aus Afghanistan werden über das Leben in ihrer Heimat erzählen und warum sie nach Deutschland gekommen sind. Mina Husaini aus der Erstaufnahme in Villingen wird über die Situation der jungen Menschen, insbesondere der Frauen sprechen, allerdings in Englisch. Afghanische Schüler mit ihrer Lehrerin und der Kirchenältesten Susan Hoyer beteiligen sich zudem. Darüber hinaus wollen Flüchtlinge aus Villingen und Blumberg Kostproben aus der heimischen Küche servieren.