Donaueschingen Gesellschaftliches Kontrastprogramm

"Mit Mut und Zuversicht und stetigem und ständigem Engagement hat Kaspar Funke das Turnier weiterentwickelt und auch viel Herzblut investiert", sagt der OB und auch Yvonne Würthner unterstrich die Leistung des Turnierchefs: "Kaspar Funke hat viel verändert, viel bewirkt und auch viel investiert."

Mit Otmar Jäckle ehrte Yvonne Würthner auch ein Gründungsmitglied des Donaueschinger Reitturniers, der im Jahre 1954 bei der illusteren Gesellschaft im Schützen dabei war, als die Idee für die Veranstaltung geboren wurde. Außerdem wurden Hans-Jörg Hansmann, der 50 Jahre lang technischer Leiter war, Brigitte Pilton, die 40 Jahr im Turnierbüro gearbeitet hat, Rita Pöthe, die 30 Jahre aktive die Richter am Springturm unterstützt hat.

Turnierchef Kaspar Funke dankte Max Hirt, der mit seinen Brigachtaler Schützen den Kartenverkauf übernimmt, für das Engagement. Hirt, der Anfang des Jahres 80 Jahre geworden ist, übergibt die Aufgabe nun in jüngere Hände, die Brigachtaler Schützen werden aber weiterhin die Karten verkaufen.

Einst als Schlossempfang ins Leben gerufen, erhält nun, da es zwei Empfänge gibt, die Veranstaltung des Fürstenhauses einen neuen Namen: Der Einladung zur "Fürstenberg Polo Trophy 2016" waren vor allem die Polospieler gefolgt.

Internationales Publikum kommt im Schloss zusammen

Aber auch Vertreter aus der Politik wie beispielsweise der Bürgermeister von Heiligenberg, Frank Amann, der bei der Veranstaltung mit seiner Frau gleich seinen Hochzeitstag feiern konnte. "Wir haben Gäste eingeladen, die uns sehr am Herzen liegen", sagte Erbprinz Christian zu Fürstenberg. Und auch aus Donaueschingen mischten sich mit Bürgermeisterstellvertretern, Gemeinderäten und Vertretern aus der Wirtschaft – beispielsweise die beiden Geschäftsführer von IMS Gear Dieter Lebzelter und Wolfgang Weber – unter das internationale Publikum.

Donaueschingen. Die berittene Sanitätsstaffel war zum ersten Mal beim Reitturnier und hatte beim Geländemarathon gleich einen wichtigen Einsatz.

Für die Fahrer stand dann traditionell der Geländemarathon auf dem Programm, das mit zuschauerträchtigste Spektakel im Rahmen des CHI in Donaueschingen. 21 Pony- und 18 Großpferde-Gespanne gingen in die festen Hindernisse, ein besonderer Höhepunkt war natürlich wieder die Durchfahrt durch die Brigach.Doch auch die anderen Hindernisse haben es in sich, dies bekam besonders der Schweizer Jérôme Voutaz zu spüren, er ist mit seinem Gespann in einem festen Hindernis gegen einen massiven Pfosten gefahren, daraufhin fiel das Gespann um, und der Schweizer lag unter der Kutsche. "Als glücklicher Umstand erwies sich die berittene Sanitätsstaffel, die erstmal beim CHI dabei war und so war eine schnelle Erstversorgung gewährleistet", so Fahrsportchef Rudolf Temporini. Der Schweizer musste mit einem gebrochenen Bein ins Krankenhaus gebracht werden, seiner Pferde und die restliche Besatzung seine Kutsche blieben unversehrt.Es war dann die Niederländerin Marijke Hammink, die die Konkurrenz bei den Ponys in die Schranken wies, bei den Großpferden siegte Favorit Georg von Stein. Beim abschließenden Punktefahren am Sonntag war er auch hier nicht zu schlagen, am Ende holte er sich den Gesamtsieg beim in Donaueschingen ausgetragenen Deutschen Fahrderby. Die kombinierte Wertung der Deutschen Meisterschaften Vierspänner-Pony führte nach den ersten beiden Wertungsprüfungen Jaqueline Walter mit vier Punkten Vorsprung an. Das erst 26-jährige Ausnahmetalent zählt zu den stärksten Fahrerinnen der Welt und besetzt derzeit Platz drei auf der Weltrangliste der Fahrer. Durch ihre Null-Fehler Fahrt in der gestrigen, letzten Wertungsprüfung bestätigte sie ihr vorläufiges Ergebnis und darf sich ab gestern "Deutsche Meisterin Vierspänner Pony" nennen.Michael Brauchle wurde beim Geländemarathon disqualifiziert, da seine hintere beiden Pferde wohl über die Vorderbracke gekommen waren und er es nicht schaffte, rechtzeitig anzuhalten.