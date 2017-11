Donaueschingen Gesänge der heiligen Hildegard neu arrangiert

Die Gesänge der Heiligen hat die Künstlerin für ihr Cello aus dem 18. Jahrhundert aus der Werkstatt des Leipziger Instrumentenbauers Christopher Hunger neu arrangiert.

Neben einer von Hildegards Gesängen inspirierten Komposition der Russin Sofia Gubaidulina, verspricht der Abend mit dazu passenden Werken des Barock-Italieners Abaco sowie von Jolivet, Reger und Bach sehr vielfältig zu werden. Teil des Konzertes ist eine Komposition für die Künstlerin und ihr Projekt 'Visionen' von Lisa Streich, die fein in Hildegards Gesänge passt und sie instrumental erweitert.

Christina Meißner, die festgefahrene Begrifflichkeiten zugunsten eines erfrischenden Erlebens auflöst, erhielt ihre künstlerische Ausbildung in Weimar an der Hochschule für Musik Franz Liszt, wo sie viele Jahre auch lehrend tätig war. Entscheidende künstlerische Impulse erhielt sie unter anderem von Stanislav Apolin in Prag und von Anner Bylsma in Amsterdam. Als Mitbegründerin des Ensembles Klangwerkstatt Weimar prägte sie über ein Jahrzehnt die künstlerische Qualität der musikalischen Arbeit des Ensembles in Kooperation mit namhaften zeitgenössischen Komponisten. Ihren solistischen Weg dokumentieren vier CDs, die einen farbenreichen Bogen von der Renaissance bis zur Moderne spannen. Das Konzert beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Am Ausgang wird um einen freiwilligen Beitrag gebeten, der der Künstlerin zu Gute kommt.