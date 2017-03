Donaueschingen Genuss regional und international

Donaueschingen (jak). Da sind französische Salami- und Schinkenspezialisten in unmittelbarer Nähe zum gefilterten Olivenöl aus den italienischen Abruzzen zu finden. 100 Aussteller präsentieren am Wochenende in den Donauhallen ihre Waren rund um das Thema Genuss.

"Zur Veranstaltung im Vorjahr bedeutet dies eine Steigerung von 25 Prozent", sagt Regina Rieger, die die Messe bereits zum dritten Mal nach Donaueschingen bringt. Die Mischung setzt sich in diesem Jahr aus regionalen, nationalen und auch internationalen Produkten zusammen.

Ganz oben auf der Beliebtheitsskala der Besucher rangieren die Koch-Shows, in denen den Spitzenköchen nicht nur in den Topf geschaut werden kann, sondern auch abschließend die Kreationen vom Publikum probiert werden können. Dabei sein werden in diesem Jahr Xaver Wolfsteiner vom Rössle in Fürstenberg, Maik Göthling, der im Flughafen-Restaurant kocht, Michael Stiegeler vom Landgasthof Engel aus Höchenschwand, Jörg Kummerländer von "Kummerländer vom Feinsten" und sowie die Baaremer Landfrauen. Kummerländer, der schon seit Beginn dabei ist, ist sogar dreifach im Einsatz: im Foyer mit Kaffee und Kuchen, an der kulinarischen Tafel mit Pasta aus dem Parmesanlaib und drei verschiedenen Burgern und eben bei der Kochshow. Auch Maik Göthling hat auf der Genuss-Messe ein Heimspiel. Der Koch arbeitet im Flugplatz-Restaurant und hat sich dort einen Namen gemacht. Was auch mittlerweile darin ersichtlich ist, dass es jetzt "Göthling-Restaurant" heißt.