Donaueschingen Genossen schauen und hören in Allmendshofen genau hin

Donaueschingen. Das rote Rathaus, die Bregbrücke, der geplante Neubau eines Vereinshauses und die Querung der Hauptstraße waren Themen bei der Ortsbegehung der SPD-Fraktion mit Stadtbauamtsleiter Heinz Bunse in Allmendshofen.

Die Tour der SPD-Stadträte begann am roten Rathaus, das auch nach der Sanierung weiterhin in rot leuchten wird. Zurzeit werden die Fassade und das Dach gerichtet. Das Dach wird mit roten Biberschwanzziegeln eingedeckt. Die Fenster werden saniert. Insgesamt sind 800 000 Euro veranschlagt. Der zweite Teil dieser Summe in Höhe von 350 000 Euro wird nächstes Jahr für Treppenhaussanierung, Brandschutz und Sanitäranlagen verwendet. Die Vereinsräume müssen die Benutzer selbst herrichten. Die Wohnung im Dachgeschoss wird nicht mehr belegt und vorerst gesperrt. Im Außenbereich muss eine Kastanie weichen, da sie zu nahe am Gebäude steht, eine zweite soll erhalten bleiben. Die Außenanlage soll, wenn die Gelder reichen, ansprechend gestaltet werden. Einen kurzen Stopp gab es bei der Bushaltestelle, die der Kommune kostenlos zur Verfügung gestellt wird, da sie gleichzeitig als Werbefläche dient.

Die DJK Allmendshofen möchte ein neues Vereinsheim bauen und hofft auf einen 15-prozentigen Zuschuss der Stadt. Die Baukosten belaufen sich auf rund 400 000 Euro. Die Fraktion besichtigte den geplanten Standort.