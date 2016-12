Immer mehr Menschen feiern die Rorate-Messe in Aasen mit. Pfarrer Erich Locks gestaltete die traditionelle Eucharistiefeier in der Morgendämmerung in der mit Kerzen erleuchteten Pfarrkirche St. Blasius. Beim anschließenden gemeinsamen Frühstück im Jugendheim (Foto) nahmen über 30 Frauen sowie einige Männer die Gelegenheit zur adventlichen Begegnung wahr. Für die weihnachtlich dekorierten Tische, Kaffee, Tee und Zopf hatten die Frühstücksfrauen gesorgt, Gisela Bremm, Imparin Buchmeier, Annemarie Hall und Karin Zink. Dazu gab es nachdenkliche und kritische Beiträge zum Advent. Foto: Winkelmann-Klingsporn