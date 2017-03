Donaueschingen Gemeinsames Frühstück mit Vortrag

Das traditionelle Frauenfrühstück findet am Samstag, 11. März, mit einem Vortrag von Judith Manok-Grundler zur "Mussologie" statt. Eintritt: neun Euro. Anmeldung bis 8. März unter 0771/ 74 92 oder 45 86.

Im Gucklochkino geht es am Sonntag, 12. März, um jugendliche Schwangerschaften: Um 18 Uhr "14 – erwachsen in neun Monaten" und um 20 Uhr "18 – Wagnis Leben". In der Pause gibt es ein Filmgespräch mit Regisseurin Cornelia Grünberg.

Das Diakonische Werk und VHS Baar laden am Dienstag, 14. März, um 20 Uhr in den Seminarraum am Hindenburgring 34 ein. Unter dem Titel "Guter Start von Anfang an" wird Eva Saeger über die Bedeutung einer guten Bindung nach der Geburt sprechen. Der Eintritt ist frei.

Zum Film "Suffragette – Taten statt Worte" am 20. März im Gucklochkino an der Friedhofstraße lädt das Frauen­forum Donaueschingen um 19.30 Uhr mit einem Sektempfang ein. Eintritt: fünf Euro.

Im Umfeld der Antisemitismuswoche liest Anne Oberbeck am Mittwoch, 22. März, um 19 Uhr in der Stadtbibliothek aus der beeindruckenden jüdischen Familiengeschichte "In der Heimat eine Fremde". Der Eintritt ist frei.

"Kinder stärken im Erziehungsalltag" heißt es am 23. März um 19 Uhr im Jugendhaus Stadtmühle. Angela Jäger-Donno erläutert, wie man Kinder im Erziehungsalltag stärken und vor sexueller Gewalt schützen kann. Der Eintritt ist frei. Unter Telefon 0771 / 41 11 wird um Anmeldung gebeten.

Höhepunkt der Donau­eschinger Veranstaltungsreihe ist ein Konzert. Am Freitag, 31. März, 20 Uhr, wird tritt das Frauen-Musik-Kabarett "Vocaliesen" im Hotel Wyndham Garden auftreten. Der Eintritt in diese Veranstaltung kostet 15 Euro.

Seit 2004 gestaltet das Frauen-Forum jährlich eine Veranstaltungsreihe zum Weltfrauentag. In diesem Jahr wird das Angebot von diesen Institutionen unterstützt: Diakonisches Werk, evangelische Kirchengemeinde, evangelische Erwachsenenbildung, Grauzone, Guckloch-Kino, Hotel Wyndham Garden, katholische Bücherei, katholische Frauen Deutschlands, katholische Landfrauen, Kinder- und Jugendbüro, Mehrgenerationenhaus, Museum Art-Plus, ökumenisches Frauenfrühstück, Stadtbibliothek, Stillgruppe, Treff der Kulturen und Volkshochschule Baar.