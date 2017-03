Donaueschingen Gemeinsam werfen sie viele Jahrzehnte in die Waagschale

Für Ingeborg Ruf begann im März der neue Lebensabschnitt Ruhestand. Sie war seit Mai 1988 bei der Stadt, zuletzt beim Bürgerservice im Amt öffentliche Ordnung tätig. Ende März tritt Walter Brunner in seinen wohlverdienten Ruhestand. Er war seit April 1992 als Sachbearbeiter im Amt zentrale Steuerung und Finanzen für die zentrale Beschaffung und als Chauffeur des Oberbürgermeisters eingesetzt. Maria Hirt war seit Juli 1985 bei der Stadt Donaueschingen im Ortsteil Pfohren als Reinigungskraft und Gemeindebotin tätig und wird Ende März in den Ruhestand treten. Bereits im Februar wurde Arno Ruf in den Ruhestand verabschiedet. Ruf war von Beginn an im Amt zentrale Steuerung und Finanzen als Sachgebietsleiter Hauptverwaltung eingesetzt.

Für 40-jährige Arbeit im Öffentlichen Dienst wurden Dieter Kraus und Gerda Wiehl geehrt. Dieter Kraus ist seit September 1978 im Dienst der Stadt. Er ist als Musikschullehrer für Gitarre beschäftigt und hat die Funktion als stellvertretender Musikschulleiter. Gerda Wiehl ist seit Oktober 1976 bei der Stadt. Sie war zuerst im Einwohnermeldeamt tätig, von 1984 bis 1992 in den Ortsverwaltungen Wolterdingen und Hubertshofen, und seit März 1992 ist sie als Verwaltungsmitarbeiterin in der Ortsverwaltung Hubertshofen beschäftigt.

Weiter wurden Klaus Fuß, Rosemarie Lohmüller, Carola Wehinger und Claudia Kittner-Sobott für 25 Jahre im öffentlichen Dienst geehrt. Klaus Fuß ist seit Januar 1993 bei den Technischen Diensten beschäftigt. Rosemarie Lohmüller trat im Dezember 1991 in den Dienst der Stadt. Seither ist sie als Mitarbeiterin in den Donauhallen tätig. Carola Wehinger ist seit Februar 1992 bei der Stadt. Ihr Aufgabengebiet umfasst derzeit das Gewerberecht im Amt Öffentliche Ordnung. Claudia Kittner-Sobott ist seit März 1992 als Vermessungstechnikerin im Stadtbauamt beschäftigt.