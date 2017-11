Donaueschingen Gelebte Integration nach Noten

Donaueschingen. Der Vorsitzende Werner Giray bezeichnete ihn als den temperamentvollen Spanier und den disziplinierten und verantwortungsbewussten Deutschen in einer Person. Und er fügte voller Stolz hinzu: "Wir praktizieren seit über 40 Jahren erfolgreich die Integration."

Im Gespräch kann sich Narciso Moreno voll und ganz mit der Aussage seines Vorsitzenden identifizieren. Seine Eltern kamen 1964 nach Neudingen und fanden in den Gummiwerken Arbeit, sie wollten allerdings nur etwa ein bis zwei Jahre bleiben, doch daraus wurde ein Aufenthalt bis zu ihrem Tod vor wenigen Jahren. Neudingen wurde ihre zweite Heimat, obwohl sie zunächst nur wenige Brocken Deutsch konnten. Damals herrschte anfangs noch die Franco-Diktatur in Spanien. Den 1963 im andalusischen Heimatdorf San Bartolome de la Torre geborenen Narciso, der seine frühe Kindheit bei den Großeltern verbrachte, holten 1969 seine Eltern dann nach Neudingen, wo er sofort in die Neudinger, bald in die Pfohrener Grundschule und später in die Hauptschule ging. Freimütig, aber ohne Klage gibt Narciso zu, dass es in der ersten Jahren einerseits eine schwierige Zeit war, vor allem was das Erlernen der deutschen Sprache betrifft; dennoch kann er von einer glücklichen Kindheit und Jugendzeit sprechen. Er war rasch in die verschworene Dorfgemeinschaft der Kinder und Jugendlichen einbezogen, wobei seine spanische Herkunft überhaupt kein Hindernis bildete.

Er war ein Neudinger, war zu allen Streichen aufgelegt, spielte rund 30 Jahre Fußball beim FC Pfohren. Und es zog ihn bald auch zur Musik, zur Dorfkapelle. Da er aber unbedingt Klarinette spielen wollte, musste er warten, bis sein Vater ihm für 1000 Mark eine Klarinette kaufte, die er heute noch stolz sein eigen nennt, und von da an, seit 1977, spielt er bis auf den heutigen Tag mit Begeisterung in der Neudinger Kapelle. Während der aktiven Fußballerzeit war es mit den beiden Hobbys nicht immer einfach, die Termine mit Training, Probe und Auftritten zu koordinieren.