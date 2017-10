Donaueschingen Geht es in Neuer Musik ungerecht zu?

Eine der Antworten lautet: Männliche Komponisten die-nen als Norm bei der Beurteilung des Schaffens von Komponistinnen. Die Frage, ob und inwieweit Neue Musik eine Männersache ist oder nicht, begegnet einem in den Statements von Elisabeth Treydte auf Schritt und Tritt. Treydtes Aufforderung zum Schluss ihrer Ausführungen: "Wenn über die Geschlechterverhältnisse in der Musik geschrieben wird, muss das sehrs prachbewusst geschehen." Dem ist nicht zu widersprechen.

Adrienne Goehler

Wenn es um Frauenstandpunkte und -rechte geht, ist ihre Stimme schon seit mehr als 30 Jahren deutlich zu hören – die der aktuell als Publizistin und Kuratorin tätigen Adrienne Goehler. Bereits mit 34 Jahren wurde sie zur Präsidentin der Hochschule für bildende Künste in Hamburg berufen, später war sie Kultur­senatorin in Berlin, Kuratorin des Hauptstadtkulturfonds und in vielen weiteren Positionen aktiv. Gleich ihren ersten Diskussionsbeitrag eröffnet sie mit einem bezeichnenden Satz: "Ich fange bei Eva an."

Sie argumentiert zugunsten eines radikalen Wandels der Zustände im Kultursektor. Für eine kulturelle Gegenpraxis setzt sie sich beharrlich und streitbar für Entwicklungen ein, die der Philosoph Ernst Bloch als "konkrete Utopie" bezeichnet hat. Im Gegensatz zum Beispiel zu den USA wird die Kultur in Deutschland zu einem ganz erheblichen Teil aus Steuermitteln finanziert.

Massive Kürzungen in die öffentlich finanzierten Kulturetats hinein in der Dimension von Halbierungen fordert Adrienne Goehler, falls mit der Benachteiligung von Frauen im Kulturbetrieb nicht Schluss gemacht wird. "Musikerinnen verdienen deutlich weniger als Musiker", sagt sie. Und als knallharte Forderung, die auch für die Musiktage gilt, formuliert sie: "Die nächsten vier Jahre werden Preise nur an Frauen vergeben."

Dabei zeigt sich Goehler in der Vorgehensweise für eine gerechtere Zukunft doch gesprächsbereit. "Wir könnten über vielgestaltige Wege nachdenken", sagt sie und benennt auch friedfertigere Möglichkeiten: "In Jurys müssten Bläserinnen", wenn es um die Besetzung von Orchesterstellen geht. Da bewegt sie sich im Rahmen einer gedanklichen Selbstverständlichkeit.

Hanna Eimermacher

Die in Berlin lebende freischaffende Komponistin hat als Frau in der Szene der Neuen Musik den Durchbruch geschafft. 2012 mit dem Berlin-Rheinsberger Kompositionspreis der Berliner Kulturverwaltung ausgezeichnet und 2014 Stipendiatin der Villa Massimo in Rom, ist sie inzwischen international präsent. Bei den Musiktagen wird ihr Werk "Cut" für neun Performer uraufgeführt.

Was das zahlenmäßige Verhältnis von Frauen und Männern im Musikschaffen angeht, konstatiert sie einen "eklatanten Schrägstand". Offensichtlich erfreut stellt sie aber auch fest: "Es ist sehr gut, dass jetzt etwas passiert." Eine Planungsüberlegung wert wäre für sie, bei den Musiktagen eine Art Gleichgewicht herzustellen: Die Kompositionen und sonstigen Programmpunkte sollten zur einen Hälfte das Schaffen von Frauen berücksichtigen, zur anderen Hälfte Männer als Urheber haben. Als zweiten Anspruch formuliert sie, man müsse die an Künstlerinnen und Künstler gezahlten Honorare transparent machen, um Ungleichheiten auf die Spur zu kommen. Da wird sie von der Moderatorin gleich beim Wort genommen und Eimermacher legt nach leichtem Zögern offen: An "Cut" hat sie neun Monate gearbeitet, vom SWR bekommt sie dafür 6000 Euro.

Die Komponistin argumentiert nicht feministisch mit strikter Perspektive, sondern mit optimistischer Freundlichkeit. "Wir haben als Menschen die Kraft, Strukturen zu ändern", sagt sie und fügt hinzu: "Wir müssen mehr Gemeinschaft zwischen Männern und Frauen schaffen." Praktische Details vergisst sie dabei auch nicht, wenn sie etwa anmahnt, dass zusätzliche Unterstützung von außen nötig ist, "wenn man Kinder hat".