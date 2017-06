Donaueschingen Gefühle helfen dementen Menschen

Donaueschingen. Aber ein wachsender Anteil von ihnen leidet an Demenz. Das ist ein im Alter zunehmendes Krankheitsbild, das viele Ausprägungen hat. Noch niemand kann die Krankheit wirklich heilen. Aber mehr und mehr prägen dementielle Auffälligkeiten von Bewohnern den Alltag im Altenheim Sankt Michael, das derzeit seinen 40. Geburtstag feiert.

"Von unseren 166 vollstationär betreuten Bewohnern sind 80 Prozent dementiell auffällig", schildert Heimleiter Dieter Münzer wesentliche Veränderungen in den rund 30 Jahren, in denen er die Einrichtung leitet. Das prägt das Alltagsgeschehen im Heim. Pflegepersonal, Angehörige, rechtliche Betreuer, Mediziner, Therapeuten und Mitarbeiter in den Kliniken müssen sich mehr und mehr auf Veränderungen einstellen. Gedächtnis und Denkvermögen lassen nach, sogenannte kognitive Fähigkeiten sind beeinträchtigt, das heißt, die Fähigkeit zu lernen, sich zu erinnern, sich zu konzentrieren oder Informationen zu verarbeiten. Sprachvermögen und Mobilität sind betroffen, Fähigkeiten und Kenntnisse, die sich der Mensch in seinem Leben über Jahre angeeignet hat, werden abgebaut. Dies stellt vor allem die Familie vor Probleme, wenn Gespräche mit der eigenen Mutter oder dem eigenen Vater einsilbig werden und eine gewisse Leere hinterlassen.

Münzer beschreibt, dass es verschiedene Formen der Demenz gibt. Bewohner haben Probleme, sich zeitlich und örtlich zu orientieren, die Bedeutung der Zahnpasta-Tube wird nicht mehr erkannt. Andererseits überspielen demente Menschen den Alltag. Sie tun so, als wüssten sie die Namen noch, als hätten sie nach wie vor ihre Aufgabe: "Ich muss jetzt heim und kochen". Vieles in ihrem Leben war an alltägliche Gewohnheiten geknüpft. Manche Bewohner wollen sich dann halt auf den Weg machen. Sankt Michael hat deswegen ein Schutzengel-System eingeführt: Die Bewohner mit Weglauf-Tendenz tragen ein Armband, dessen Elektronik Alarm gibt und den Namen des Bewohners anzeigt, wenn dieser einen bestimmten Bereich verlässt. So können ihn die Pflegekräfte wieder zurückbegleiten: "Das System ist von den Amtsgerichten genehmigt und hat nichts mit Freiheitsberaubung zu tun", stellt Münzer klar.