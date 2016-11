Donaueschingen Gefahrgutflüssigkeit läuft aus: Großeinsatz

Donaueschingen - Wegen einer ausgelaufenen Gefahrgutflüssigkeit ist es am Montagspätnachmittag, kurz nach 16 Uhr, zu einem Großeinsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungskräften bei einer Spedition in der Raiffeisenstraße in Donaueschingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) gekommen.