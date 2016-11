Donaueschingen Gefahrgut-Unfall: Kälte verhindert Schlimmeres

"Es hätte aber viel schlimmer kommen können", blickt Stadtkommandant Edgar Schiesel auf den Vorfall zurück, denn aus dem defekten 1000-Liter-Behälter seien 800 Liter des Lösungsmittels Cyclohexan während der Fahrt in den Transporterraum ausgelaufen. Lediglich 200 Liter seien im Tank geblieben, weil sich das Leck in entsprechender Höhe befunden habe, sagte Schiesel.

Dass alles nicht so dramatisch verlaufen sei, wie es anfangs den Anschein gehabt habe, sei dem kalten Wetter zu verdanken. "Cyclohexan wird ab sieben Grad gasförmig und unter zwei Grad fest. So sind beim Öffnen der Laderampe lediglich ein paar Tropfen auf den Boden entwichen", sagt Schiesel.

Der Fahrer, der vorsorglich ins Krankenhaus gebracht wurde, habe aber sehr besonnen reagiert und sofort die Klappe wieder geschlossen und den Lastwagen zu einer unbedenklichen Stelle auf dem Speditionshof gefahren. "Das hat er sehr gut gemacht. Wäre die Flüssigkeit in die Kanalisation gelangt, hätte die Sache ganz anders ausgesehen." So aber hätten die Feuerwehrleute in Schutzanzügen und mit Gasmasken ausgerüstet das zäh gewordene Cyclohexan mit großen Schabern beseitigt und in einer verschließbaren Wanne sicher gelagert, bis es am Dienstagmorgen von einem Unternehmen zur Entsorgung gebracht worden sei.