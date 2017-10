Donaueschingen Gedränge auf dem Terminplan

Seine erste gesellige Zusammenkunft im Herbst-/Winterhalbjahr hat der Seniorentreff im FC Vereinsheim am 16. November. In gewohnter Manier wird die Feier des Volkstrauertages am Sonntag, 19. November, ablaufen. Zum Schlachtplattenessen laden die Rebberghexen am Sonntag, 26. November, in ihr Hexenhisli ein.

Der Fußballclub eröffnet mit dem Ausflug zum Konstanzer Weihnachtsmarkt und anschließendem Kameradschaftsabend am 2. Dezember den Dezemberplan. Am Samstag, 9. Dezember, präsentiert sich der Grüninger Musikverein mit seinem Jahreskonzert in der Donaueschinger Erich-Kästner-Halle, bevor sich mit adventlichen Feiern im Dorf alles in Richtung Weihnachten bewegt: Am 12. feiert die Schule, am 13. der Kindergarten, am 14. der Seniorentreff und am 16. werden FC Mitglieder am Dreschschuppen Weihnachtsbäume zum Kauf anbieten.

Eine Krippenfeier wie auch das Weihnachtsblasen des Musikvereines finden am 24. Dezember statt, den feierlichen Weihnachtsgottesdienst gibt es in Grüningen am 26. Dezember.