Donaueschingen Gedenktafel für jüdische Mitbürger

Aus dem Rathaus kam 2012 der Vorstoß, auch in Donaueschingen einen Stolperstein in Erinnerung an Dagobert Guggenheim vor dessem früheren Haus in den Gehweg einzulassen. Doch Stadtführerin Martina Wiemer, die damalls noch nicht für die SPD im Gemeinderat saß und später in das Gremium gewählt wurde, sprach sich erfolgreich dagegen aus – weil Donaueschingen die Nazizeit zu wenig aufgearbeitet habe. "Ein Stolperstein reicht nicht aus, da muss mehr geschehen", so Wiemer damals.

In diesem Frühjahr einigte sie sich mit ihren Gemeinderats­kollegen Annie Bronner, Bertolt Wagner, Maria Schmitt, Claudia Weißhaar und Stadtarchivarin Janna Miller auf eine Gedenktafel, die ab dem morgigen Sonntag an der Rathausmauer hängen wird. Der Haken, mit dem einst der Stürmerkasten (siehe Infokasten) angebracht war, ist in die Tafel eingearbeitet.