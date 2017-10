Donaueschingen Gedanken zu Brücke und Kreisverkehr

Donaueschingen (jak). Zwar handelt es sich laut Stadtbaumeister Heinz Bunse um Planungen in einem sehr frühen Stadium, mit denen einfach einmal getestet werden sollte, ob die Stadträte die Grundzüge mittragen würden, doch: Zwei Ampeln innerhalb von rund 200 Metern und dazwischen dann auch noch eine Druckknopfampel für Fußgänger und Radfahrer, die später einmal vom oder zum neuen Stadtviertel "Am Buchberg" wollen?

Geht gar nicht, so die einhellige Meinung. Denn die Maßnahmen sollen ja schließlich das Staupotenzial auf der Straße, auf der täglich rund 17 000 Fahrzeuge unterwegs sind, minimieren. Und wenn nun auch die Realschule umgesiedelt ist, dann heißt das, dass morgens, wenn eh schon viel auf dem Hindenburgring los ist, auch noch die Schüler im Minutentakt die Fußgängerampel aktivieren. Die Befürchtung: "Der Verkehr kommt in Spitzenzeiten dann komplett zum Erliegen", so Grünen-Stadtrat Wolfgang Kaiser.

An eigenen Ideen mangelt es im Gemeinderat nie und schon gar nicht im Technischen Ausschuss, der die Planungen für den Hindenburgring vorbereitet. "Die beste Lösung, den Hindenburgring zu einem Stadttunnel umzubauen, können wir uns ja nicht leisten", so SPD-Fraktionssprecher Wolfgang Karrer. Also muss die Lösung eben oberirdisch gesucht werden.