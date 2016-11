Donaueschingen Gastronomen hoffen jetzt auf Taten

Spätestens als er Internetplattformen, die mit Übernachtungen Geschäfte machten, aber kein einziges Hotel hätten, anprangerte, hatte er die Deligierten dann restlos auf seiner Seite. "Man kann nicht die einen überhaupt nicht regulieren und die anderen völlig überregulieren."

Ein anderes Problem, mit dem das Gastgewerbe kämpft, sei die Zehn-Stunden-Obergrenze: "Das Arbeitszeitgesetz zwingt die Fleißigen zur Untätigkeit und verschärft so in krasser Weise den Arbeitskräftemangel in der Gastronomie", erklärte Engelhardt. Die Folge: kürzere Öffnungszeiten, mehr Ruhetage und Einschränkungen beim gastgewerblichen Angebot. "Was ist das für ein Genießerland, in dem mittags in immer mehr Gasthäusern die Küche kalt bleibt? Was nützen die schönsten Wanderwege, wenn unter der Woche kein Wirtshaus am Wegesrand mehr geöffnet hat?", fragt sich Engelhardt und schlug statt einer täglichen Höchstarbeitszeit eine wöchentliche Arbeitszeit-Obergrenze vor, um Lastspitzen besser abfedern zu können. Eine gute Idee findet Kretschmann: "Auch ich hatte erst wieder einen 17-Stundentag und bin nun auch nicht mehr der Jüngste, da darf man es auch einmal jemandem zumuten, für eine Hochzeitsgesellschaft länger zu arbeiten", so der Ministerpräsident. Aber seine Beamten würden ihn immer warnen, undurchdachte Zusagen zu machen, deshalb würde er sich gern nach Weihnachten einmal mit dem Dehoga-Vorstand zusammensetzen. Und so bekam der Ministerpräsident stehende Ovationen. Unter den Delegierten war auch Bärbel Höfler vom Donaueschinger Hirschen: "Er ist gut auf unsere Belange eingegangen. Wenn er jetzt auch noch das hält, was er verspricht, ist das sehr gut für die Gastronomie."

Der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga ist der Berufsverband der Gastronomen und Hoteliers mit über 12 000 Unternehmerrn. Der Verband vertritt das Gastgewerbe gegenüber der Politik und kämpft gegen Bürokratie, ungerechte Steuern und hohe Gebühren.