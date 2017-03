Donaueschingen Garanten für den Gaumenschmaus

Der Speiseplan mit täglich zwei Mittagessen zur Auswahl sorgt für Abwechslung. Zum Beispiel Leberknödel oder Weckauflauf mit Pflaumen und Vanillesauce, Tortellini mit Gemüse, Wildlachs und Fenchelgemüse, Maultaschen, Rösti oder sonntags auch mal Hirschgulasch mit Rosenkohl und Spätzle.

Die Küche beliefert täglich nicht nur die Bewohner im Pflegeheim, sondern auch das Betreute Wohnen am Irmapark, die Caritas-Tagespflege in der Schulstraße und das Ausbildungszentrum der Bauwirtschaft an der Humboldt­straße. Ziel ist, die Kapazität der Küche und den wirtschaftlichen Ertrag zu verbessern, erläutert Heimleiter Dieter Münzer. Denn Vorgaben im Pflegesatz legen fest, dass für Wareneinkauf pro Person und Tag maximal 4,50 Euro ausgegeben werden dürfen. Freilich verfügt die Küche über ein Jahresbudget und könne etwas jonglieren, auch wenn der Preisdruck hoch sei. "Wir wollen nicht am falschen Ort sparen", sagt Münzer, gerade auch, weil das Essen im Pflegeheim ein täglich wiederkehrendes, wichtiges Ereignis für die Bewohner darstelle.

Gäste das ganze Jahr über

Rainer Weißhaar und das Küchenteam bekommen Lob vom Heimleiter, weil sie mit reichlich Einfühlungsvermögen an die Arbeit gehen. Weißhaar betont, dass die Arbeit im Pflegeheim für ihn eine großer Herausforderung darstellt: Die Bewohner sind, anders als im Restaurant, das ganze Jahr über seine Gäste. "Und das ist dann so ähnlich wie für die eigene Familie kochen": Man kriegt schnell und eindeutig seine Rückmeldung und wenn’s nicht schmeckt sowieso. "Die Heimbewohner sind meine Kritiker", sagt der Küchenchef, "sie vergeben sozusagen die Sterne."

Hits sind die gut bürgerlichen Mittagessen, die die Bewohner von früheren Jahren kennen. Aber es gibt auch schon mal zur Auswahl Spezialitäten aus anderen Ländern. Die Gewohnheiten ändern sich nach und nach. Wichtig im Pflegheim ist allerdings auch passierte Kost, wenn Menschen Schluckbeschwerden haben. Hier kommt es auf eine ansprechende Optik an. Passiertes Gemüse, Salat, Fleisch oder Beilagen werden auf dem Teller so angeordnet, dass es nicht ein einheitlicher, wenig appetitlicher Brei ist. "Hier kann ich 365 Tage im Jahr kreativ sein", sieht sich Rainer Weißhaar am richtigen Platz.