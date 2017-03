Donaueschingen Ganz im Zeichen von Henry Prucell

Grenzgang zwischen Renaissance und Moderne

Adrian Pereyra und Susanna Barta ließen sich von der kompositorischen Qualität und von der Seelenqualität des umfangreichen Werks des großen Orpheus Britannicus inspirieren und begeben sich so auf einen musikalischen Grenzgang zwischen Renaissance und Moderne. Die geistige Auseinandersetzung mit der Musik Henry Purcells wird es möglich machen, direkt und unmittelbar mit den Hörern zu kommunizieren und sie anzurühren. Adrian Pereyra bearbeitet selber vier Lieder und Arien von Purcell; die zeitgenössischen Komponisten Alexander Strauch, Bernhard Weidner, Markus Roth, Ralf Ollertz, Orm Finnendahl, Stephan Marc Schneider, Luis Antunes Pena, Achim C. Bornhöft und Leopold Hurt be- und verarbeiten die Musik Purcell und lassen sich dabei vor allem von der Seelenqualität der Musik des englischen Komponisten inspirieren.

Alle gespielten Werke sind von Adrain Pereyra in Auftrag gegeben worden, und sie sind dem Duo Pereyra/Barta gewidmet. Ab 18.15 Uhr gibt es eine Konzerteinführung im Strawinsky Saal.