Donaueschingen Fußballclub lädt Bevölkerung auf den Sportplatz ein

Ein großes AH-Turnier, Elfmeterschießen. Volleyball-Turnier, ein Turnier für Bambins und erstmals nach Einbruch der Dunkelheit ein Fußballtennisturnier stehen auf dem Programm. Zudem heißt es am Sonntag ab 11 Uhr wieder "Spiel und Spaß am Sporthiisli". Das Sportplatzgelände wandelt sich in einen Spielplatz mit Geschicklichkeitswettbewerb, Wettspielen und abwechslungsreichen Herausforderungen. Mitmachen können Jung und Alt, Kinder ab acht Jahren, in Teams von mindestens sechs Personen.

Am Samstagabend ab 19 Uhr findet das Vereins-Elfmeterturnier für Freizeitkicker statt. Und im Sporthiisli steigt eine Discoparty. Frühschoppen gibt es am Sonntag von 11.30 bis 14.30 Uhr, die Schwenninger Neckarbuam sorgen für Unterhaltung.

Anmeldungen zum Spiel und Spaß am Sporthiisli: FC-Vorsitzender Markus Langenbacher, markus.langenbacher@freenet.de oder Telefon (07705) 91 94 20, Anmeldeschluss am 5. Juni. Anmeldungen und Infos zum Elfmeterturnier: Patrick Dankwart, Mobiltelefon 0171 / 8 43 91 85 oder patrickundthorsten@t-online.de, Anmeldeschluss 10. Juni. Volleyballturnier-Teams: Heike Langenbacher, Telefon 07705 / 91 94 20, oder heike.langenbacher@freenet.de. Anmeldeschluss ist der 10. Juni.