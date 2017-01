Donaueschingen (sgn) Heilpraktikerin Uschi Motzer und Podologin Manuela Mayer-Egger haben an der Villinger Straße 10 eine Praxis eröffnet. Manuela Mayer-Egger war bis Dezember mit ihrer Podologie-Praxis an der Karlstraße beheimatet. Uschi Motzer hatte ihre Praxis bis vor kurzem in Dunningen, sie ist aber schon seit Langem im Therapiezentrum für chronische Wunden an der Karlstraße als Wundexpertin tätig. Bei beiden Frauen steht der Mensch ganzheitlich im Vordergrund. "Der Fuß bewegt Körper und Geist", sagt die Heilpraktikerin für Podologie, Manuela Mayer-Egger, ebenfalls Wundassistentin. Uschi Motzer bietet Homöopathie an, photobiologische Eigenbluttherapie, Blutegeltherapie und energetisches Heilen.