Donaueschingen Fundsachen tragen manchmal Fell

Manchmal taucht der Schlüssel dann wieder auf, ganz unscheinbar an einer Stelle, an der man in nie vermutet hätte, oder er bleibt verschwunden. Auf Nimmerwiedersehen. Dann besteht lediglich die Hoffnung auf den Zufall. Dass ein freundlicher und hilfsbereiter Finder das kleine aber wichtige Stück Metall beim Fundbüro abgibt.

In Donaueschingen beschäftigt sich der Bürgerservice mit den Fundsachen. Ob Mützen, Handschuhe, Handys, Jacken – dort trudelt so allerhand an vergessenen oder verlorenen Besitztümern ein. Kommt dann niemand, um das Zeug abzuholen, kommen die Fundsachen nach einiger Zeit schließlich unter den Hammer und werden versteigert.

Dabei sind es keineswegs Schlüssel oder Regenschirme, die am häufigsten als Fundsache beim Bürgerservice abgegeben werden. Es sind Katzen.