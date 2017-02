Donaueschingen Fulminant, famos, Frohsini

Donaueschingen (jak). Doch kann das auch mit einem so engen Thema wie Zirkus gelingen, bei dem Manege, Akrobaten und Tiernummern den Rahmen für die Handlung vorgeben?

Den Anfang macht eine ziemlich reduzierte Bühne des Mozartsaals – viel dunkle und nur ein kleiner Ausschnitt, der den Blick in die Manege frei gibt. Das kann ja heiter werden, das dreistündige Programm durch ein fast winziges Kuckloch zu verfolgen. Doch die Szene, die sich hinter den Kulissen abspielen, sind schon sehenswert: der Zirkusdirektor (Alexander Bertsch), der stets seinen Flachmann in der Tasche hat, die tanzenden Drillinge Babette, Janette und Clodette (Lea Albicker, Manuela Rösch, und Lisa Gut), die sogar einen doppelten Spagat hinbekommen, und die Seiltänzerin Fregatt (Brigitte Schlatter) aus Aasenbaidschan, die die Anmut eines ostsibirischen Wasserbüffels. Und dann gibt es noch den betrunkenen Messerwerfer (Thorsten Preyer), der den ganzen Saal um das "Leben" der GUB-Stadträtin Claudia Jarsumbek bangen lässt. Nicht nur die Richterin fragt sich in diesem Moment: "Sind Sie gut versichert?" Glück gehabt, es trifft dann doch nur im wahrsten Sinne des Wortes die reizende Assistentin Mandy.

Doch dann weitet sich die Bühne plötzlich: Die Zuschauer bekommen plötzlich ein anderes Bild, blicken nicht mehr von hinter den Kulissen auf das geschehen im Zirkuszelt, sondern sind plötzlich die Gäste in der Manage. Und dann kommt das, was das Publikum liebt. Reichlich Lokalkolorit, als der Zirkus-Personalchef (Matthias Früh) plötzlich Flüchtlinge in sein Programm integrieren soll. Doch was soll er mit einem Hüfinger Zunftmeister (Jürgen Wintermantel) anfangen, dessen Kunststück es ist "einmal einbeinig über das Stadtbächle" gesprungen zu sein. Oder gar mit einem Tontechniker, der einst in der Bräunlinger Stadthalle gearbeitet hat.