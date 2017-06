Donaueschingen Fürstenberg: Wie braut man Bier?

Braukurse und Seminare

Der Technische Leiter der Fürstenberg Brauerei, Daniel Haag, sieht das Brauwerk als konsequente Weiterentwicklung der einzigartigen Braukunst und traditionsreichen Bierkultur, für die Fürstenberg seit über 730 Jahren steht: "Dort lernt uns der Besucher persönlich kennen und erfährt alles, was er schon immer über Bier wissen wollte." Den Braukurs bietet die Fürstenberg Brauerei an verschiedenen Samstagen für Einzelpersonen oder Kleingruppen an. Die Teilnehmerzahl liegt bei sieben bis 15 Personen. Es können auch Kurse für private Gruppen- und Firmenevents angefragt werden.

Die nächsten Termine stehen schon fest: 2. September, 21. Oktober und 18. November. Die Anmeldung ist online möglich. Rund ums Bier geht es auch bei den Seminaren "Bierkultur-Experte" sowie "Bier und Schokolade". Informationen zum Brauwerk und den Kursen: www.fuerstenberg.de/brauwerk.

Neue Bierspezialitäten

Der Leiter des Brauwerks kommt aus dem hohen Norden, wo er zunächst seine Lehre zum Brauer und Mälzer absolvierte. Die Gesellenjahre erlebte Moritz Hamilton in der Schweiz. Erfahrungen in einer Gasthausbrauerei weckten sein Interesse für Kreativbiere und Events rund ums Bier. Ein Studium in Weihenstephan folgte, um seine bereits erworbenen Kenntnisse zu vertiefen. Der Job als Leiter im Fürstenberg-Brauwerk begeistert Hamilton auch deshalb, "weil ich mich hier voll entfalten, dabei neue Bierspezialitäten entwickeln und meine Leidenschaft an andere Menschen weitergeben kann".