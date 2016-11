Donaueschingen Für Tierheim-Verlegung fehlt Geld

Donaueschingen (gvo).Und im Frühjahr kam mit der Idee eines touristisch attraktiven Umbaus des derzeit recht wenig Anmut ausstrahlenden Donauzusammenflusses in unmittelbarer Nähe zur B 27 in einen Donauaue-Park eine charmante und millionenschwere Idee hinzu. Doch das finanziell von Bund und Land und möglicherweise durch ein EU-Programm (1,5 Millionen Euro) in weiten Teilen finanzierte Projekt steckt derzeit noch in einer Finanz-Sackgasse. Immerhin nickten die Gemeinderäte im Bauausschuss gestern Abend den baurechtlichen Weg ab für die notwendige Verlegung von Kreistierheim und Clubhaus der Hundefreunde.

Und genau an diesen zwei Gebäuden könnte das ganze Projekt scheitern, denn aktuell fehlt viel Geld, um die Verlegung der beiden Anlagen zu finanzieren. 700 000 Euro stehen hierfür derzeit im städtischen Haushalt. 200 000 Euro erhofft man sich an Zuschüssen vom Land für die Verlagerung. Aber 500 000 Euro soll das Heim der Hundefreunde hinter den Kleingärtnern und über zwei Millionen das neue Kreistierheim direkt an der B 27 an der Zufahrt zum Kläranlage kosten.

Da die Stadt auch das Gelände bereitstellen würde, forderten die Mitglieder im Technischen Ausschuss in der September-Sitzung eine großzügige Beteiligung des Landkreises. Entsprechend sollte die Stadt beim Landrat vorsprechen. Ob dies geschehen ist, ist nicht bekannt. Im am Montag eingebrachten Haushaltsentwurf des Kreises stehen da nur 200 000 Euro. Das mag in den Augen des Kreises viel Geld für das Tierheim sein, das keine Kreis-, sondern eine kommunale Einrichtung ist.