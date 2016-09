Donaueschingen Für mehr Sicherheit auf Schulweg

Donaueschingen. Die Polizei kündigt zu Beginn der Schulzeit nach den langen Sommerferien Kontrollen an. Und trotz, dass der Straßenverkehr seine Risiken mit sich bringt, appellieren Schulleiter und die Polizei die Kinder zu Fuß in die Schule laufen zu lassen. Denn viele werden auch mit dem Elterntaxi direkt vor den Schuleingang gefahren.

Auf Eric Renoth aus der Leo-Wohlleb-Straße auf dem Schalmen wartet ein ganz besonders neuer Lebensabschnitt. Diese Woche kommt der blonde Junge in die erste Klasse der Erich-Kästner-Schule, Außenstelle Allmendshofen. Gerade erst sechs Jahre alt geworden, fiebert der Sohn von Stefanie und Daniel Renoth nicht nur dem Unterricht entgegen, sondern auch seinem Weg zur Schule. Denn den will er am liebsten gleich am ersten Tag alleine beschreiten. "Vielleicht bringt mich Mama noch runter zur Straße, aber den Rest will ich dann allein gehen", erzählt Eric aufgeregt. Seine Mama lenkt ein: "Am Anfang wird schon immer mal noch jemand mitgehen. Dann kannst du noch lange genug allein in die Schule laufen", sagt Stefanie Renoth. Für sie und ihren Mann war von Anfang an klar, dass der Junge nicht zur Schule gefahren wird. Die Grundschule ist zum einen nicht weit und außerdem wollen sich die Eltern in dem Neubaugebiet mit der Begleitung der Schülergruppe anfangs abwechseln. Und so muss Eric auch gar nicht ganz alleine vom Schalmen in die Ortsmitte zur Grundschule laufen, sondern wird sich gemeinsam mit seinen Freunden aus der Nachbarschaft auf den Weg machen.

In den letzten Wochen haben die Renoths die Strecken einige Male geübt. Es wurde erklärt, an welchen Stellen Eric besonders gut aufpassen muss, dass er zum Beispiel immer erst bei Grün über die Ampel an der vielbefahrenen Friedrich-Ebert-Straße laufen darf oder warum es gefährlich sein kann, wenn man auf dem Gehweg anfängt mit den Freunden Quatsch zu machen. Die Mutter ist überzeugt davon, dass es für Kinder wichtig ist, dass man ihnen auch mal etwas zutraut. "Das stärkt das Selbstbewusstsein und die Selbstständigkeit. Außerdem finde ich auch, dass es ökologisch wichtig ist, dass nicht jeder Weg mit dem Auto gemacht wird."