Donaueschingen Für jeden Verstorbenen wird bei der Feier eine Kerze angezündet

Donaueschingen. Bei der Segnung der Gräber durch die katholische Seelsorgeeinheit Donaueschingen auf dem Friedhof in Allmendshofen legte der Vorstand des Männergesangvereins Allmendshofen einen Kranz zum Gedenken an die Toten nieder.

Die Feier wurde von Gemeindereferentin Ursula Kohler in ganz neuer und ansprechender Weise gestaltet. Zur Erinnerung an die Verstorbenen, die seit letztjährigem Allerheiligen in Allmendshofen beigesetzt wurden, las sie die einzelnen Namen vor. Nach jedem Namen wurde eine Kerze angezündet, die danach von den Angehörigen auf das Grab gesetzt werden konnte.

Die Feier wurde musikalisch vom Männerchor des MGV Allmendshofen umrahmt. Für den verhinderten Chorleiter Jochen Kiene, der als hauptberuflicher Kantor der evangelischen Kirchengemeinde St. Georgen-Tennenbronn anderweitig im Einsatz war, sprang Kirchenmusiker Andreas Rütschlin ein. Mit der Kranzniederlegung an Allerheiligen folgt der MGV einer Tradition, mit der an die vielen verstorbenen Sänger erinnert werden soll, die den Verein und das kulturelle Leben im Ort geprägt haben.