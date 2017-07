Donaueschingen Für Erhalt der schönen Heimat

Donaueschingen/Hüfingen/Bräunlingen (gvo). Und mit Druck, den die Bevölkerung erzeugen soll, wollen Edgar Schmieder und seine Bürgerinitiative zum windradfreien Hochschwarzwald auch auf der Baar zum Erfolg kommen, wo Auf der Länge und Ettenberg 13 Windkraftriesen geplant sind.

Mit einer Inforeihe will er die Menschen pro Landschaftserhalt und gegen Windkraft mobilisieren. Auftakt ist am Dienstag, 18. Juli, 19 Uhr, im Kurhaus Schluchsee. Am 20. Juli, 19.30 Uhr, folgt im Riedöschinger Längestadel ein weiterer Abend.

Der Energieingenieur aus dem Hochschwarzwald, der für umweltverträgliche Energiekonzepte kämpft, weiß, wie man politisch etwas erreichen kann, wenn der Druck seitens der Bevölkerung nur ausreichend groß ist. Als Ministerpräsident Filbinger in den 1970er-Jahren ein Kernkraftwerk in Wyhl am Kaiserstuhl plante, war Schmieder bereits unter den Protesierenden. "Angefangen hatte der Protest mit drei Winzern. Sie machten sich Sorgen, dass die Kühltürme mit ihrem Wasserdampf negativen Einfluss auf ihre Reben haben könnten. Aus drei Mann wurde binnen eines Jahres eine Riesenbewegung." Was letztlich daraus geworden ist, ist bekannt. Das Atomkraftwerk wurde nie gebaut und die Anti-Atomkraftbewegung in Deutschland immer stärker. Inzwischen ist die Energiewende eingeleitet.