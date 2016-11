Donaueschingen Für Aufzughersteller geht’s aufwärts

Donaueschingen. Sie gelten als solide und lassen sich nach landläufiger Meinung weniger von Aktionärsträgern oder Quartalsberichten treiben, sondern folgen beharrlich einer langfristigen Strategie. Laut einer wissenschaftlichen Studie sind sie vor allem bei der Schaffung von Arbeitsplätzen ein verlässlicher Motor.

In die Reihe der erfolgreichen Familienunternehmen gliedert sich seit vielen Jahren auch das Liftbau-Unternehmen Lifttec in Donaueschingen ein. Proportional zu einer jährlichen Umsatzsteigerung von rund fünf bis zehn Prozent wächst auch die Mitarbeiterzahl um zwei bis drei Personen in jedem Geschäftsjahr. So planen, produzieren und montieren derzeit 32 Angestellte in der Raiffeisenstraße in Donaueschingen.

Nachdem Thorsten Hirt, Sohn des Geschäftsführers Hans-Jürgen Hirt, die Abschlussprüfung zum Industriemeister erfolgreich absolviert hat, möchte das Unternehmen zukünftig auch Ausbildungsplätze schaffen.