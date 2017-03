Donaueschingen Fünf Vorstandsmitglieder leiten den Turnverein neu

Neu leitet den 1000 Mitglieder starken Verein ein Kollegialorgan mit fünf Vorstandsmitgliedern, die sich gemeinschaftlich die Aufgaben teilen. Danach gliedert sich der Hauptausschuss mit den einzelnen Abteilungen und deren Vorsitzenden an, die in der Mitgliederversammlung über die große Vielfalt an Wettkampf- und Breitensport referierten die der Turnverein zu bieten hat. Zu ihnen zählen Turnen, Basketball, Volleyball, Gesundheit und Fitness und der Fanfarenzug.

Einiges zu tun hat momentan auch der Abteilungsleitung der Hütte, da das Anton-Mall-Jugendheim in Neukirch generalsaniert wird. Aktuell wartet der Turnverein auf die Baubewilligung für die notwendigen Umbaumaßnahmen in Höhe von 80 000 Euro. Zu ihnen zählen der Brandschutz und die Sanierung des Zufahrtsweges zur Hütte. Noch ausstehend ist die Zustimmung von Kreisbrandmeister Florian Vetter.

Der Turnverein beschloss im vergangenen Jahr ein neues Outfit, das von den Mitgliedern erworben werden kann. 2017 plant der Förderverein des Turnvereins die Durchführung des 2016 wegen Terminkollisionen ausgefallenen Sommerfestes.