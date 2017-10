Seit mehr als 20 Jahren pflegen die Rotary Clubs aus Donaueschingen und Belleville in Frankreich eine "grenzüberschreitende Freundschaft". Dies sagte Rotary-Präsident Thomas Albiez beim traditionellen Partnerschaftstreffen in der Baarstadt. Auf dem Programm standen dabei der persönliche Austausch und ein umfangreiches Besuchsprogramm. So waren die Donauquelle, die Skisprungschanze in Hinterzarten und die Fürstenbergbrauerei Ziel der Mitglieder. Geschäftsführer Georg Schwende von der Brauerei informierte dabei über neue Investitionen in modernste Mischtechnik. Dies sichere den Standort nachhaltig. Foto: privat