Donaueschingen Freundeskreis Vác richtet sich neu aus

Artur Zwetschke, der langjährige Vereinsvorsitzende und seit der letzten Mitgliederversammlung nicht mehr im Amt, zeigte sich enttäuscht, dass ein Nachfolger für ihn bisher noch nicht gefunden werden konnte. Die Hoffnung auf ein Fortbestehen des Vereins hat er trotzdem noch nicht aufgegeben. "Mit rund 80 Mitgliedschaften und etwa 120 Mitgliedern sowie einer gut gefüllten Vereinskasse ist der Verein gesund", so Artur Zwetschke.

Andreas Heidinger, der zweite Vorsitzende des Freundeskreises; informierte über die bisherige Arbeit des Freundeskreises. "Dieser hat mit den vom Verein organisierten Jugendbegegnungen in Vác und in Donaueschingen sowie den regelmäßigen Treffen mit den Mitgliedern des Partnerschaftsvereins in Vác seine Schwerpunkte", so Andreas Heidinger.

Im Hinblick auf über 70 in Donaueschingen lebende Ungarn kann sich Andreas Heidinger zum Beispiel auch eine Umfirmierung des Freundeskreises Vác in Deutsch-Ungarische-Gesellschaft vorstellen. Die Suche nach einem oder einer Vorsitzenden und jemand, der die Vereinskasse weiterführt, wird fortgesetzt. Ebenfalls soll künftig ein Mal pro Monat ein Stammtisch stattfinden. Am 3. November 2016 wird damit ein Anfang gemacht.

Den Freundeskreis Donaueschingen-Vác gibt es seit 1994. Der damalige OB Bernhard Everke initiierte dessen Gründung, um die seit 1993 bestehende Städtepartnerschaft mit Vác fest in der Bevölkerung zu verankern und die Partnerschaftsbegegnungen nicht zu Honoratiorentreffen werden zu lassen.