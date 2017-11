Donaueschingen Freizeit und Vorspiel gut gemeistert

Donaueschingen-Grüningen. Am Wochenende waren 33 Kinder und Jugendliche der Grüninger Bläserjugend zusammen mit 14 Begleitern in der Jugendbegegnungsstätte St. Franziskus in Königsheim/Tuttlingen. Gemeinschaft und Spaß erlebten die Teilnehmer dabei, aber es wurde auch viel musiziert und geprobt.

Dies geschah natürlich vor allem im Hinblick auf das anstehende Jahreskonzert des Musikvereins am 9. Dezember. Dabei werden sich dem Publikum neben der Jugendkapelle Aufen/Grüningen und der Hauptkapelle auch die Jüngsten des Vereins im Vororchester, unter Leitung von Thomas Limberger, präsentieren.

Zöglinge ernten viel Lob und Beifall