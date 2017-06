Der Förderverein Schwimmbad Hubertshofen hat wieder viele Stunden ehrenamtliche Arbeit in das Freibad gesteckt. Dieses Jahr wurde das Becken neu beschichtet. Am Samstag startet die Badesaison. Die Öffnungszeiten sind: Montag bis Freitag, 13 bis 20 Uhr außerhalb der Schulferien, 12 bis 20 Uhr in den Schulferien. Samstags und sonntags ist von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Am Sonntag bietet der Förderverein den Badegästen Kuchen an. Foto: Rademacher