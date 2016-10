Die Frauenschola Donaueschingen gestaltete den diesjährigen Musiktagegottesdienst in St. Johann musikalisch unter der Leitung von Andreas Rütschlin mit der spätromantischen Messe in F von Jacques-Louis Battermann, die etwas im Kontrast zu den Klangwelten stehen, die die Donaueschinger Musiktage ansonsten beherrschen. Dafür ließ Rütschlin den Gottesdienst mit modernen Orgelklängen der Prélude et danses fugée (1964) von Gaston Litaize ausklingen. Foto: Horst Fischer