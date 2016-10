Donaueschingen Frauen im Gespräch

Donaueschingen. Das ökumenische Frauenfrühstück hat in Donaueschingen eine lange Tradition. Alle ein bis zwei Monate sind Frauen und Kinder donnerstags ab 9.30 Uhr ins evangelische Gemeindehaus am Irmapark eingeladen, um gemeinsam zu frühstücken. Gestern gab es aber dennoch eine Premiere, denn das Frauenfrühstück fand erstmals nicht im Gemeindehaus, sondern als interkulturelles Treffen in der Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge in der Friedhofstraße statt. Es waren Frauen und Kinder aus verschiedenen Ländern dabei, so aus Syrien, Afghanistan, Türkei und natürlich Deutschland. Auch Vertreter der Bezirksstelle für Flucht und Migration, der Kulturquelle, der Diakonie Außenstelle, des DRK-Kreisverbands und die Frauen des ökumenischen Frauenfrühstücks waren anwesend.