Donaueschingen Franz E. Mayer gibt Präsidium ab

Donaueschingen. Die Mitgliederversammlung wird die Nachfolge in jüngere Hände legen. Mayer will weiterhin seinen Rat und seine Kraft der DFG zur Verfügung stellen. Vor Beginn der Versammlung lädt er die Mitglieder zum Vesper ein.

Franz E. Mayer kann auf eine erfolgreiche Amtszeit seit 2009 zurückblicken. Mit dem Abzug des 110. französischen Infanterieregiments drohte der DFG 2014 eine echte Existenzkrise. In fast 50 Jahren war eine echte deutsch-französische Familie zusammengewachsen. Alle Vorstandsposten waren doppelt besetzt, was danach in der Satzung korrigiert werden musste.

Doch Mayer gab nicht auf, im Gegenteil, er sah in dem Abzug eine wahre Herausforderung. In Schreiben an Präsident Hollande und an Verteidigungsministerin von der Leyen kämpfte er gegen diese Entscheidung und danach erfolgreich wenigstens um den Verbleib des deutschen Jägerbataillons 292 innerhalb der deutsch-französischen Brigade. Mayer ging mit viel Elan und festen Willen zum Neustart an die Arbeit. Bei der Feier zum 50-jährigen Bestehen war bereits klar, dass die DFG sich ein neues Profil zulegen konnte.