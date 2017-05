Zwei Junge hat das Storchenpaar im neuen Nest auf dem Strommasten an der Bundesstraße 27. Und es scheint so, als würden sie synchron über die eigenwillige Lage ihrer Wohnung staunen. Franz Maus ist fotografisch der Blick ins Nest geglückt, während der große Storch den Kleinen Schatten in der Hitze spendet. Foto: Maus