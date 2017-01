Donaueschingen Forum zur Bundestagwahl

Zur Religion beginnt man am 25. Januar mit einer Gesprächsrunde über Gott und die Welt mit Pfarrer Erich Loks. Weitere Gespräche finden statt am 15. März mit Pfarrerin Dagmar Kreider zur Geschichte des Protestantismus im Schwarzwald–Baar–Kreis und am 8. November mit Pfarrer Harald Niedenzu zum Thema "Martin Luther, der Reformator, der längst fällig war".

Am 8. Februar wird Roland Ketterer von "Elimu4Afrika" Neues von seinen Projekten in Tansania berichten. Zur Politik gibt es am 19. Juli im Mariensaal ein Forum zur Bundestagwahl mit allen im Bundestag vertretenen Parteien. Als Moderator konnte der Politikwissenschaftler Ulrich Eith gewonnen werden. Am 8. März wird das Kolpingmobil aus Freiburg einen ganzen Tag in der Stadt sein und bietet Informationen zu den Themen Flüchtlinge, Fluchtursachen und Integrationsmöglichkeiten.

Vorträge finden statt am 10. Mai zur Patientenverfügung von Christian Müller-Heidt, am 27. September von Franz Schumacher zu Myanmar, ein Land großer Gegensätze, und Gerold Günzer zu einer Reise zum Nordkap. Die Vatertagswanderung führt am 25. Mai zur karolingischen Klosterstadt Campus Galli bei Meßkirch. Weitere Wanderungen sind geplant am 1. Mai, am 5. und 6. August im Gebirge und am 1. Oktober eine Herbst-Wein-Wanderung mit Elmar Ensle. Bereits zum sechsten Mal rollt der Kolpingexpress und fährt am 25. Juni über Sigmaringen nach Tübingen zu einer Reihe von Sehenswürdigkeiten. Über Elektromobilität informiert man sich am 29. März im E-Mobil-Center in Steißlingen und am 20. September wird die Stadtmühle in Geisingen besucht. Zu einem Bilderabend trifft man sich am 22. November mit dem Fotoclub "Die Camera". Die Mitgliederversammlung findet am 8. April statt. Den Kolpinggedenktag feiert man 3. Dezember und am 5. und 6. Dezember startet wieder die bekannte Nikolausaktion. Am 13. Dezember trifft man sich zum Jahresausklang. Erhältlich ist das Programm in den Kirchen, beim Kulturamt und auf der Homepage: www.kolping-donaueschingen.de.