Donaueschingen Forrun hat voralemannische Wurzeln

Die Siedlung Pfohren ist nicht durch einen Zufall entstanden. Diejenigen, die hier das erste Haus gebaut haben, dürften den Bauplatz vielmehr mit Bedacht gewählt haben: am und über dem Wasser. Nach den Erfordernissen der damaligen Zeit also eine Top-Lage.

Donaueschingen-Pfohren. Welcher Volksgruppe die ersten Siedler des heutigen Dorfes Pfohren angehört haben, liegt nach wie vor im Dunkeln. Selbst die Historiker sind sich in dieser Hinsicht nicht einig. So gibt es die These, dass Pfohren das keltische Pyrene sei, das der griechische Geschichtsschreiber Herodot von Halicarnassos schon etwa 500 Jahre vor Christus erwähnte. Sollten sie Recht behalten, wäre Pfohren, was die schriftliche Ersterwähnung betrifft, der älteste Ort Deutschlands.

Andere wiederum sind sich sicher, dass Forrun, wie Pfohren in der Urkunde von 817 bezeichnet wird, vom römischen Forum abgeleitet ist und Pfohren somit ein römischer Marktort war. Einig sind sich alle, dass der Name Forrun auf jeden Fall voralemannische Wurzeln hat und die Alemannen nicht die ersten waren, die an der jungen Donau siedelten. Egal, welcher Volksgruppe die ersten Siedler angehörten, ihr Entschluss an dieser Stelle ihre Häuser zu errichten, wurde vom Wasser der Donau beeinflusst. Die Donau sicherte im Überfluss das kostbare Nass, das Menschen und Tiere gleichermaßen benötigten.