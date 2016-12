Donaueschingen Flugplatz: Zuschuss fällt deutlich größer aus

Die Vorgeschichte: Der Finanzplan 2017 hätte eigentlich schon im April vom Gemeinderat verabschiedet werden sollen. Doch in der Sitzung machte FDP-Fraktionssprecher Markus Kuttruff darauf aufmerksam, dass 100 000 Euro nicht gegenfinanziert wären. Die Frage konnte an diesem Abend nicht geklärt werden und so wurde der Punkt von der Tagesordnung genommen.

Mehr als ein halbes Jahr später berät der Gemeinderat wieder über das Thema: Laut OB Erik Pauly ist die "wirtschaftliche Situation konkreter beleuchtet" worden. Die "gewisse Grundverschuldung" wäre ja schon länger bekannt, die Gesellschafter hatten sich daher in der Vergangenheit darauf geeinigt, neben den betriebsbezogenen Zuschüssen, die für Donaueschingen 15 343 Euro betragen, auch anlassbezogene Zuschüsse für Investitionen zu gewähren. "Das Problem ist, dass wir immer einen Grundbestand an Kontoüberziehungen haben, deshalb haben sich die Gesellschafter auf einen einmaligen Liquiditätszuschuss in Höhe von 100 000 Euro geeinigt", sagt Pauly.

Denn der Flugplatz sei als Infrastruktureinrichtung für die Region von großer Bedeutung, allerdings müsse versucht werden, dass sich die Einrichtung langfristig nur mit den betriebsbezogenen Zuschüssen tragen könne.