Donaueschingen Flüchtlingsstrom nimmt wieder zu

Babys und Kinder: Für ein sehr kleines Baby wird Kleidung in Frühchengröße benötigt. Weiter sollen wieder Baby-Erstausstattungspakete zusammengestellt und an schwangere Frauen ausgegeben werden, da sich mehrere schwangere Frauen in der Unterkunft befinden. Die Pakete werden auch an andere Gemeinschaftsunterkünfte weitergegeben. Angenommen werden dazu Babysachen, Deckchen, Wärmflaschen und Spucktücher. Für Kinder werden gut erhaltene warme Oberbekleidung und Schuhe benötigt.

Erwachsene: Für Frauen werden gut erhaltene Unterwäsche und BHs in allen Größen, Accessoires, Schmuck und Umstandsmode gebraucht. Für die Herrenabteilung ist alles in allen Größen gefragt: gut erhaltene Unter- und Oberwäsche, T-Shirts, Sweatshirts, Pullover, Westen, Hosen, Strümpfe, Socken, lange und kurze Unterhosen, Unterhemden und Pyjamas. "Bei den Männerhosen herrscht Bedarf an schmaleren und kleineren Größen", sagt Sigrid Hall. Die Männer seien von der Figur her schmaler gebaut. Besonders gern auch Sportbekleidung und Sportschuhe.

Warme Schuhe, Schals, Mützen und Handschuhe sind Mangelware

Ganz dringend werden warme Schuhe, Hausschuhe, Badeschlappen, Mützen, Schals und Handschuhe benötigt.

Sonstiges: Handtücher, Duschtücher, Waschlappen, Kinder-Bettwäsche. Schach- und andere Brettspiele für Erwachsene (zum Ausleihen in der Cafeteria), Filme, DVDs. Für die Kinderbetreuung gut erhaltene Kinderbücher, Kinder-Musik-CDs.

Helfer und Lehrer: Momentan verstärken mehrere Helfer aus der Erstaufnahmestelle das rund 20-köpfige Team der Kleiderkammer. Drei Schneider arbeiten an notwendigen Änderungen und Ausbesserungen. Durch den neuen Spendenaufruf werden wieder mehr Helfer beim Sortieren gebraucht. Willkommen ist auch Verstärkung beim Reparieren von Fahrrädern und Kinderwagen. Für die Erwachsenen ohne Zugang zu Sprachkursen sucht die Erstaufnahmestelle dringend Deutschlehrer, ebenso Helfer, die Schülern der Vorbereitungsklassen und Integrationskurse nachmittags Nachhilfe geben.

Kontakte und Öffnungszeiten: Ansprechpartner sind die Ehrenamtskoordinatoren Thomas Gähme für die Erstaufnahmestelle (gaehme@drk-kv-ds.de) oder Ludwig Winter für die Gemeinschaftsunterkünfte (Ludwig.Winter@drk-vs.de), oder speziell für die Kleiderkammer per E-Mail bei: viola@fluechtlingsmanager.de. Informationen zum Arbeitskreis Asyl stehen im Internet unter www.ak-asyl-ds.de.

Die Kleiderkammer ist am Montag und Dienstag jeweils von 14 bis 17 Uhr und am Donnerstag von 9.30 bis 12 Uhr geöffnet. Zu diesen Zeiten können Spenden abgegeben werden. Das Kleiderlager befindet sich in der Friedhofstraße 15 b, gegenüber des Friedhofs.