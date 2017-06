Donaueschingen Flüchtlinge erzählen von Ramadan in ihren Herkunftsländern

Donaueschingen (ewk). Bisher ging es bei den Abenden in der Reihe "Let’s talk about…" um einzelne Länder, aus denen geflüchtete Menschen nach Deutschland kommen. Im Fastenmonat Ramadan, der am Samstag, 27. Mai, begonnen hat, geht es jetzt um die Erfahrungen von Flüchtlingen mit dem Fasten in ihren unterschiedlichen Herkunftsländern. Der Abend mit Information und einem gemeinsamen Fastenbrechen nach Sonnenuntergang steht am Samstag, 10. Juni, ab 20 Uhr im evangelischen Gemeindehaus Donaueschingen in der Max-Egon-Straße 21 auf dem Programm.