Donaueschingen Fleißige Hände für Marienmarkt

Christel Frank, Maria Schmidt, Marianne Keller, Ruth Früh, Friederike Käfer Helga Berger und Germana Metzger werkeln und gestalten unter Anleitung der Floristin Anneliese Albiez jeweils in fröhlicher Runde mit allerlei Handwerkszeug und Zutaten für die Erzeugnisse. Dabei dürfen sich die fleißigen Frauen nicht vor Tannenreisig scheuen, das sticht, und sie müssen mit kleinerem Werkzeug, wie Klebepistolen und Zangen, umgehen können. Die Preisspanne ihrer Kunstwerke reicht von zehn bis etwa 60 Euro.

Nach dem Sonntagsgottesdienst lädt die Seelsorgeeinheit zum Mittagessen ein. An den verschiedenen Ständen gibt es ein ausgewogenes Sortiment an schönen Dingen. Der Peru-Stand ist dort ebenso zu finden wie ein Stand der Vàcer Freunde. Die Ministranten laden an ihrem Stand zu Waffeln ein. Darüber hinaus gibt es einen Flohmarkt und Stände mit Geschenkartikeln. Am Nachmittag lädt das Gemeindeteam zu Kaffee und Kuchen ein.