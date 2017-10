Donaueschingen Filmemacher kommt auch in Kino

Donaueschingen (guy). In Anwesenheit des Tierfilmers Matto Barfuss zeigt das Cinebaar-Kino Donaueschingen heute um 20 Uhr den Film "Maleika". Regisseur Matto Barfuss ist der breiten Öffentlichkeit als der Gepardenmann bekannt. Er lebte zwischen 1996 bis 2002 in Tansania über 25 Wochen lang mit einer wilden Gepardenfamilie zusammen. Seine Berichte und Bildbände über die Zeit in der Wildnis machten ihn weltweit bekannt.