Donaueschingen FG-Skirennläuferinnen schneiden erfolgreich ab

Beim Bundesfinale konkurrierten Nachwuchssportler in den Disziplinen Ski alpin, Langlauf und Skispringen um die begehrten Plätze auf dem Siegertreppchen. Bei den alpinen Skifahrern hatte sich in der Wettkampfgruppe IV auch ein Mädchen-Team des Fürstenberg-Gymnasiums qualifiziert.

Die Schülerinnen Vivien Stadler, Pia Schwörer, Marie Greitmann, Sarah Krause und Tabita Wasmer mussten beim ersten Teamlauf einen anspruchsvollen Kurs mit Steilkurve und Sprungschanze absolvieren. Am Ende erreichte die Mannschaft dann den siebten Platz. Der Parallelslalom musste infolge widriger Wetterbedingungen zunächst um einen Tag verschoben werden. Doch Höhepunkte gab es bei Weitem nicht nur auf und im Schnee: Die Kutschfahrt zum Schloss Neuschwanstein und die interessante Führung dort waren ein interessanter Abstecher für die Gruppe.

Am dritten Tag konnte dann der Parallelslalom gestartet werden. Die jungen Rennläuferinnen traten in dieser Disziplin in direkter Konkurrenz gegen die anderen Teams an. Am Ende erreichte die Donaueschinger Mannschaft auch hier einen respektablen siebten Platz. Der Sieg ging an Garmisch-Partenkirchen, gefolgt vom Regionalteam aus Nordrhein-Westfalen. Das Schülerteam des Gymnasiums Oberstdorf erreichte den dritten Rang.