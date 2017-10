Die Wolterdinger Feuerwehrmänner sind bereit, den Feierdurst zu löschen. Zum 38. Mal öffnet dazu der Florianskeller gegenüber des Rathauses. Am Freitag, 13. Oktober, ist Fassanstich um 17 Uhr, ab 20 Uhr ist die Disco-Bar geöffnet. Nach der Herbstprobe an der Grundschule geht der Betrieb am Samstagnachmittag weiter. Am Sonntag laden die Floriansjünger ab 11 Uhr zu Frühschoppen, Mittagessen und Kaffee und Kuchen. Am Kilbig-Montag, 16. Oktober, wird ab 16 Uhr Handwerkervesper mit Schweinshaxe geboten. Auf unserem Bild in Vorfreude Aexander Neininger, Marcus Groß, Ron Willmann, Max Fesenmeyer, Christoph Baier, Michael Kaltenbrunner, Fabian Schropp, Andreas Jägle, Klaus Schiefelbein, Mark Werner und Johannes Heizelmann. Foto: Reichart