Donaueschingen Feuchtigkeit führt zu Schimmel

Die Ursache für die Feuchtigkeit im Innern der Kirche liegt außerhalb des Bauwerks. "Die Leitungen waren defekt", erklärt Architekt Alexander Schmid. Dadurch sei das Wasser nicht abgelaufen, wie es eigentlich vorgesehen sei, sondern habe sich im Erdreich gestaut.

Das Fundament der Kirche sei sozusagen im Nassen gestanden. Das Mauerwerk habe sich wie ein Schwamm vollgesogen. "Bloß konnte es die Feuchtigkeit kaum abgeben", erklärt der Fachmann. Die Kirche habe innen und außen einen Betonputz: Und dieser sei kaum durchlässig. So staute sich die Feuchtigkeit im Mauerwerk und trat dort heraus, wo im Kircheninneren kein Betonputz angebracht ist.

Die Hauptursache ist mittlerweile behoben. Die Rohrleitungen wurden erneuert und es wurde auch alles versucht, die Feuchtigkeit aus dem Gebäude und dem Mauerwerk zu bekommen. So wurden im Putz Fugen gezogen, damit die Feuchtigkeit heraus kann. Auch wurde die Trocknung beschleunigt. Allerdings sind die Außenmauern zwischen 80 Zentimeter und einem Meter dick, so dauere es seine Zeit.

"Wir haben allerdings noch die Belastung durch die Sporen", sagt Schmid. Deshalb soll erst saniert werden, bevor wieder Gottesdienste in Aufen stattfinden. Doch eine Kirchensanierung kann die Seelsorgeeinheit nicht aus dem Portemonnaie finanzieren. Zum einen stehen für nächstes Jahr bereits mit der Stadtkirche und den Kirchen in Pfohren und Grüningen drei teure Projekte an. Zum anderen wird so ein Projekt aus verschiedenen Töpfen finanziert, wofür noch Gespräche mit den Verantwortlichen geführt werden müssen. Doch zuerst einmal müssen die Planungen gemacht und die Kosten berechnet werden. Das alles wird jedoch Zeit beanspruchen.

Zwar fanden in Aufen keine Sonntagsgottesdienste mehr statt, doch alle 14 Tage gab es einen Werktagsgottesdienst. Dazu haben sich um 18 Uhr die Gläubigen in der St.-Vitus-Kirche eingefunden – ältere Bürger aus Aufen, denen der Weg nach Donaueschingen zum Sonntagsgottesdienst zu beschwerlich ist und auch Menschen, für die zeitlich ein Abendgottesdienst besser liegt. Pfarrer Erich Loks hat auch schon ein Ausweichquartier gefunden: "Ab Donnerstag, 1. Dezember, können wir unseren 14-tägigen Gottesdienstrhythmus in Aufen im Uffheim aufnehmen."