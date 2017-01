Wer zu Silvester und an Neujahr die heimischen vier Wände verließ, um ein bisschen Party zu machen oder ganz traditionell zu feiern, der hatte in der letzten Nacht des vergangenen Jahres und am Neujahrsmorgen die Wahl. Feiern mit Stil für Gäste ab 30 lautete das Motto der Silvesterparty im Twist in der Donaueschinger Josefstraße, wo man es sich unter netten Leuten offensichtlich gut gehen ließ . Der aus den Medien bekannte DJ Danny war Garant für Hits am laufenden Band (links). In Bräunlingen feierten einige Hundert Gäste in der Stadthalle und kamen auch nicht in Panik, als die Brandmeldeanlage Alarm auslöste, weil sie den Rauch vom allgemeinen Feuerwerk draußen als hausgem,acht registrierte (rechts, unten). Mit zwölf donnernden Kanonenschüssen begrüßte die Hüfinger Bürgerwehr das neue Jahr 2017 Die Männer hatten sich auf den seit Jahren geübten Brauch wieder gut vorbereitet und ließen es standesgemäß krachen. Rund 40 Zuschauer wollten sich das Ereignis am Neujahrsmorgen nicht entgehen lassen (rechts oben). Foto: Bombardi (2), Sigwart