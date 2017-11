Donaueschingen Festliche Kirchenmusik erklingt

In der voll besetzten Kirche führte die Kantorei mit Gastsängern, Vokalsolisten und Instrumentalisten der Musikhochschule Trossingen unter Leitung von Kantorin Vera Klaiber neben der Bachkantate "Ein feste Burg ist unser Gott" Bachwerkverzeichnis 79 auf, "Gott, der Herr, ist Sonn und Schild", die einzige weitere Kantate des Thomaskantors für das Reformationsfest.

Dank und Lob Gottes sind zentrale Themen dieses Werkes. Der groß angelegte Eingangschor mit einem festlichen Orgelvorspiel, Choräle und Soloarien unterstrichen das außergewöhnliche Reformationsjubiläum.

Pfarrerin Dagmar Kreider erinnerte an die fundamentalen Veränderungen, die die Reformation auf den Weg gebracht habe und fragte, was Glauben heute bedeute und wie die Liebe Gottes uns in Bewegung setze. Aus der Freiheit des Glaubens könne Handeln für Frieden und Versöhnung folgen und die Befreiung aus institutionellen Festlegungen. So stehe man in aller Unterschiedlichkeit in der Gemeinschaft der Kinder Gottes.